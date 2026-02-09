MINISTAR GLIŠIĆ OTVORIO ŠKOLU I DOM KULTURE U RGOTINI

Ministar za javna ulganja Darko Glišić otvorio je danas rekonstruisan Dom kulture u Rgotini.

Ministra su meštani Rgotine dočekali uz priredbu koja je organizovana povodom ovog svečanog događaja.

Kako je rekao Glišić, to je bila inicijativa predsednika Republike Aleksandra Vučića.

”To je njegovo obećanje koje je dao kada je govorio na skupu u Zaječaru prošle godine. Mi smo se brzo organizovali da tu inicijativu ispratimo i da ovaj posao koji je veoma značajan za ljude koji ovde žive, u selu Rgotina, bude realizovan na najbolji mogući način. Danas smo došli da svečano obeležimo završetak radova i na školi i u Domu kulture. ovaj Dom bio je u jako lošem stanu i bio je van upotrebe. Bio je jedan obična ruševina. Jedan potpuno devastiran objekat ,sada je potpuno renoviran, obnovljen i mnogi gradovi će pozavideti na jednom ovakvom objektu”, rekao je ministar Glišić.

Ministar je posetio i Osnovnu školu „Jeremija Ilić Jegor” u ovom selu gde je urađena energetska rekonstrukcija.

”Osnovna škola „Jeremija Ilić Jegor“ je takođe jedan potpuno drugačiji objekat. Sa mališanima koji pohađaju školu sam razgovarao, rekli su mi da im je toplo, sigurno i bezbedno. To je zaista jedan objekat koji im sada daje volju da dolaze. Odmah nakon nastave mogu da dođu u Dom kulture, gde Kulturno umetničko društvo „Zoran Gajić“ , jedno od najstarijih, sa puno tradicije, uspeha sa puno osvojenih medalja na raznim takmičenjima , sada ima uslove, da mogu da se pripremaju za festivale i da i dalje budu zaista uspešni kao što su bili” ,kazao je ministar za javna ulaganja.

”Ljudima je naizgled sve ovo delovalo kao mala stvar , a vidite i sami koliko je sreće donelo i deci i ljudima koji žive u Rgotini. Uz malo truda, uz malo prave inicijative, došli smo do toga da priuštimo jednom selu pored Zaječara prelepe uslov’‘, zaključio je Glišić.

Obećanje koje je dao da će, po završetku radova, svi zajedno zaigrati kolo u renoviranom Domu kulture, ministar Glišić je i ispunio, pa je zajedno sa čelnicima grada zaigrao kolo pred brojnim okupljenim građanima.

Zajecaronline.com/N.B.

