MENADŽERI KRIMINALCI I MENADŽERI HOMOS*EKSUALCI U ZAJEDNIČKOJ VEZI?! Saša Mirković otkrio SKANDALOZNE detalje domaće estrade! (VIDEO)

Menadžeri kriminalci

Direktor i vlasnik Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, ponovo se oglasio putem svog zvaničnog TikTok naloga povodom jedne pikantne estradne teme.

Poznato je da Mirković otvoreno govori o kriminalnom miljeu koji hara domaćom estradom. Samim tim mu ne predstavlja problem da javno kaže ko se sve nalazi u tom „društvu“. Ovoga puta Mirković je otkrio kako funkcionišu menadžeri kriminalci, kao i menadžeri homos*ksualci.

– Dugo razmišljam o tim anomalijama na estradi. Shvatam sada sve više kako ide to udruživanje tih pevača, menadžera kriminalaca, a i ovih menadžera koji su drugačije s*ksualne orijentacije. Naime, ti menadžeri koji su drugačije s*ksualne orijantacije, da ne kažem p*deri ili homos*ksualci, kako god hoćete, oni se nalaze uglavnom na Bežanijskoj kosi. Menadžeri su nekim manje poznatim likovima. Kao i nekim više poznatim likovima. E sada, kada pogledate to uvezivanje Grandovih nekih pevača i pevača, pevačica. Koje su, takođe, drugačije s*ksualne orijentacije, homos*ksualne, onda dobijete da oni imaju zaštitu ovih menadžera kriminalaca ili sa njima zajedno rade – rekao je Mirković i dodao:

– Tako da njihovo udruženje se nalazi na Bežanijskoj kosi. Predsednik tog udruženja je neki menadžer Maksimović. Ja ga lično ne poznajem kao ni onog Popovića. Ali redovno se druže i redovno su u tim vezama. Sada ko je tu, sa koje strane jastuke spava, ja stvarno ne bih to ni da nagađam. Oni znaju najbolje – zaključio je Saša Mirković.



Zajecaronline.com

