MARIJA ŠERIFOVIĆ SLOMLJENA OD BOLA! Otac joj je bio posebna ličnost u životu!

Na groblju u Kragujevcu danas je održana sahrana Rajka Šerifovića, oca pevačice Marije Šerifović, koji je preminuo 10. novembra nakon kratke i teške bolesti. Porodica, prijatelji i najbliži okupili su se da mu odaju poslednju počast. Hype ekipa je bila na licu mesta. Šerifovićeva je slomljena od bola zbog smrti svog oca Rajka Šerifovića.

Marija je došla u crnoj odeći i sa naočarima, kako bi sakrila tugu zbog gubitka oca.

Njeno prisustvo i potreseni izraz lica jasno su pokazali koliko joj je teško.

Pored Marije, na sahranu su stigli i Rajkova supruga Verica Šerifović i njegov sin Danijel Pavlović, dok su porodici saučešće izrazili i prijatelji i kolege iz sveta muzike.

Zajecaronline/Hypetv/N.B.

