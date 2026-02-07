MARAJA KERI BLISTALA NA CEREMONIJI OTVARANJA ZOI: Dijamanti od 15 miliona dolara oduzeli dah publici!

Keri je publiku oduševila izvedbom legendarne italijanske pesme „Volare“ kao i svoje pesme „Nothing Is Impossible“, koja se nalazi na njenom poslednjem albumu. Organizatori Zimskih olimpijskih igara istakli su kako je Keri svojim nastupom savršeno uhvatila „emocionalnu i skladnu atmosferu koja prati duh Igrara, te da je njena muzika univerzalni jezik koji povezuje ljude iz celog sveta“. Podrška iz sveta mode i (Andreas Rentz/Pool Photo via AP)

MARAJA KERI BLISTALA NA CEREMONIJI OTVARANJA ZOI

Na svečanoj ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026. u Milanu, na stadionu San Siro, muzička legenda Maraja Keri oduševila je publiku svojim nastupom. Ali i glamuroznim modnim izgledom.

Pevačica je nastupila u raskošnoj beloj haljini i ogrtaču od perja iz radionice Roberta Kavalija, ali najveću pažnju izazvala je njena kolekcija nakita. Čak 306 karata dijamanata, čija se vrednost procenjuje na oko 15 miliona dolara.

Maraja Keri je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najvećih muzičkih i modnih ikona sveta, ostavljajući publiku bez daha kako svojom vokalnom izvedbom, tako i impresivnim stajlingom.

Nakit je uključivao raskošnu ogrlicu s priveskom od 20 karata, narukvicu od 55 karata i viseće minđuše od 66 karata.

Nastup koji je spojio muziku i glamur

Keri je publiku oduševila izvedbom legendarne italijanske pesme „Volare“ kao i svoje pesme „Nothing Is Impossible“, koja se nalazi na njenom poslednjem albumu. Organizatori Zimskih olimpijskih igara istakli su kako je Keri svojim nastupom savršeno uhvatila „emocionalnu i skladnu atmosferu koja prati duh Igrara, te da je njena muzika univerzalni jezik koji povezuje ljude iz celog sveta“.

Podrška iz sveta mode i sporta

Njeno pojavljivanje dodatno je podigao status ovogodišnje ceremonije otvaranja, koja je u Milanu spojila muziku, modu i sport pred hiljadama gledalaca iz celog sveta.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. Legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Dođite da zajedno zapevamo najveće hitove Vesne Zmijanac, pevačice koja punih 50 godina publici pruža dobru pesmu i velike hitove poput: “Jorgovani”, “Svatovi”, “Kunem ti se životom”, “Nevera moja”, “Sto života”, “Ovo u grudima” …. Ne propustite koncert koji već obećava da će biti nešto posebno!

Datum: 14. maj 2026.

Mesto održavanja: Beogradska Arena

Organizator: Hype Entertainment

Prodaja ulaznica: Tickets.rs