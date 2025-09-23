Mamografsko snimanje u Kladovu: pregledano 383 žene
U cilju sprovođenja skrininga raka dojke tokom dve nedelje mamografsko snimanje u mobilnom autobusu obavile su 383 žene starosti od 45 do 74 godine iz opštine Kladovo, ali i iz mesta u okruženju koje nisu radile mamografiju u poslednje dve godine, piše TV Kladovo Portal.
