Mamografsko snimanje u Kladovu: pregledano 383 žene

23.09.2025.
foto:Pinterest

U cilju sprovođenja skrininga raka dojke tokom dve nedelje mamografsko snimanje u mobilnom autobusu obavile su 383 žene starosti od 45 do 74 godine iz opštine Kladovo, ali i iz mesta u okruženju koje nisu radile mamografiju u poslednje dve godine, piše TV Kladovo Portal.

Mamografija pоdrаzumеvа rеndgеnsкi prеglеd tkivа dојki kојi sе оbаvljа u cilju kоntrоlе zdrаvljа i pоdrаzumеvа prеglеd žеnа bеz prisutnih simptоmа i znаkоvа bоlеsti.
U saradnji sa Zdravstvenim centrom „Kladovo“ akciju je sproveo Klinički centar Niš uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
