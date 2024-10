Mali: Izmenama Zakona o igrama na sreću štitimo decu od kladionica

Ministar Mali objasnio – Izmenama Zakona o igrama na sreću štitimo decu od kladionica

Ministar finansija Siniša Mali poručio je da predviđenim izmenama Zakona o igrama na sreću štitimo decu od kladionica i kockanja.

Izmene Zakona o igrama na sreću su u finalnoj fazi, analiziraju se primedbe pristigle tokom javne rasprave koja je završena 30. septembra. Kako je za Tanjug izjavio ministar finansija Siniša Mali, očekuje se da se izmene do kraja godine nađu pred poslanicima u Skupštini Srbije.

“Nadam se da će kod poslanika naići na razumevanje to da nam je potrebna veća zaštita dece. Upravo to je jedan od najjačih motiva za izmenu ovog zakona. Izmene je Ministarstvo finansija iniciralo jer smatramo da će one doprineti većoj zaštiti dece od uticaja igara na sreću, kladionica i sličnih prostora gde deci nije mesto“, naglasio je on.

Dodao je da to ne znači da dosadašnja zakonska rešenja nisu bila dobra, već da se samo žele naglasiti efekti njegove primene dodatnim, oštrijim destimulativnim sankcijama da bi to u praksi dalo željene rezultate.

Prema njegovim rečima, današnje vreme zahteva da se uhvatimo ukoštac sa novim tehnologijama, brzinom, izloženošću dece internetu, a na institucijama i na roditeljima je da zaštite decu.

“Smatramo da je potrebno veće uključivanje institucionalnih mehanizama, i upravo je to cilj izmena ovog zakona. Verujem da smo došli do tačke društvenog konsenzusa da decu moramo zaštititi više od vremena u kome žive. Cilj je veća odgovornost u svim sektorima, pa i u ovom. Nije cilj zatvaranje industrija jer i u ovoj radi veliki broj ljudi i ne želimo da ostanu bez posla. Balans između ta dva će nas dovesti do najboljeg zakonskog rešenja“, naglasio je Mali.

Najvažnije izmene Zakona

Među najvažnijim izmenama su onemogućavanje maloletnim licima da se registruju i učestvuju u onlajn igrama na sreću. Takođe i onemogućavanje ulaska u objekte u kojima se priređuju igre na sreću.

Predviđena je strožija kaznena politika jer ako se otkrije prisustvo maloletne osobe u objektu za igre na sreću. Predloženo je privremeno, odnosno trajno oduzimanje prava na priređivanje igara na sreću u tom objektu.

Strožija kaznena politika je predviđena je i za onlajn igre na sreću.

Izmenama je predložena zabrana služenja hrane i alkoholnih pića sa više od pet odsto alkohola u kladionicama i automat klubovima.

Za razliku od dosadašnjeg zakonskog rešenja koje nema ograničenje za gotovinske uplate i isplate za onlajn kockanje, uvodi se značajno ograničenje i to po jednom igraču mesečno.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.