Makarone sa sirom – jelo bez kojeg se ne može

Potrebno je:

300 g makarona

300 g sitnog belog sira

3 jaja

100 ml mleka

malo soli

malo ulja

Priprema:

Rernu zagrejte na 225 stepeni. Skuvajte makarone prema uputstvu sa pakovanja pa ih isperite i stavite u dublju posudu. Sjedinite jaja, sir, mleko, ulje i malo soli pa pomešajte sa makaronama. Sve prebacite u pleh obložen pek papirom pa pospite susamom. Pecite makarone oko 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 225 stepeni. Pet minuta pred kraj pečenja pospite sa malo rendanog sira pa vratite da se dopeče.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

