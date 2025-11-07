Makarone sa sirom – jelo bez kojeg se ne može
Potrebno je:
- 300 g makarona
- 300 g sitnog belog sira
- 3 jaja
- 100 ml mleka
- malo soli
- malo ulja
Priprema:
Rernu zagrejte na 225 stepeni. Skuvajte makarone prema uputstvu sa pakovanja pa ih isperite i stavite u dublju posudu. Sjedinite jaja, sir, mleko, ulje i malo soli pa pomešajte sa makaronama. Sve prebacite u pleh obložen pek papirom pa pospite susamom. Pecite makarone oko 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 225 stepeni. Pet minuta pred kraj pečenja pospite sa malo rendanog sira pa vratite da se dopeče.
Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.
