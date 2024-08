Mađari “potopili” naše “delfine”, Srbija čeka rivala u četvrtfinalu

Mađari lako “potopili” delfine!

Vaterpolisti Mađarske savladali su srpske “delfine” rezultatom u poslednjem kolu grupne faze na Olimpijskim igrama u Parizu.

Bolje su otvorili meč naši vaterpolisti i u prvoj deonici odlično parirali Mađarima, čak i dobili uvodnu četvrtinu rezultatom 4:2.

Ipak, od samog starta druge deonice zaigrali su mnogo bolje naši rivali i serijom 4:0 stigli do prednosti od 2 gola razlike. Srbija je pet minuta bila bez gola, kada je konačno iz “peterca” pogodio Mandić. Stigli su naši i do 6:6, pa i do 7:7, ali u završnici prvog poluvremena postižu Mađari još dva gola i na odmor odlaze sa 9:7.

Mađari potopili “delfine”

U trećoj deonici nova serija za naše severne susede, koji su do polovine treće četvrtine i prelomili duel. Ponovo su dugo srpski “delfini” bili bez gola, a taj prazan hod iskoristili su protivnici da dođu do 12:7.

Od tog trenutka kao da su prestali da veruju naši vaterpolisti u povratak, lako su održavali prednost reprezentativci Mađarske do samog završetka meča.

Na kraju, prilično rutinska pobeda, rezultatom

Naši vaterpolisti u četvrtfinale će sa najnepovoljnije, četvrte pozicije u grupi, pa će se sastati sa prvoplasiranom ekipom iz grupe A.

To će najverovatnije biti Italijani, koji svoju poslednju utakmicu igraju od 15 sati i 10 minuta protiv Grčke.

