Macura pohvalila Bor: Vidljivi rezultati u osnaživanju žena
Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura izjavila je danas da podrška ženskom preduzetništvu nije samo pitanje jednakosti, već i ključni faktor ekonomskog razvoja.
Ona je u Boru na završnom događaju projekta posvećenog ekonomskom osnaživanju žena pohvalila je napore lokalne samouprave i svih učesnika projekta i naglasila značaj kontinuiranog rada na unapređenju položaja žena, saopšteno je iz Macurinog kabineta.
“Grad Bor pokazuje kako se odgovornom politikom i konkretnim merama može napraviti vidljiv pomak u osnaživanju žena. Podrška ženskom preduzetništvu i zapošljavanju žena nije samo pitanje jednakosti, već i ključni faktor ekonomskog razvoja. Kabinet će nastaviti da raspisuje konkurse za jedinice lokalne samouprave i pozivam Bor da nastavi ovu uspešnu saradnju i u narednom periodu”, rekla je Macura, na skupu na kome su o postignutim rezultatima govorile i narodna poslanica i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Lidija Načić, kao i koordinatorka projekta Danijela Spasić.
U okviru posete, ministarka je obišla i etno gazdinstvo “Kovej Mustečić” u Zlotu, koje vodi Slađana Mustečić, koje je osnovano 2018. godine i presdstavlja, navodi se, primer uspešnog porodičnog biznisa i održivog ruralnog razvoja.
Mustečić, majka petoro dece, zajedno sa porodicom vodi imanje na kome se neguje tradicionalni način života i priprema autentična domaća hrana, aktivno učestvuje na sajmovima preduzetništva, gde promoviše svoje gazdinstvo i lokalne proizvode, a njen rad prepoznat je i kroz direktne subvencije Grada Bora namenjene preduzetnicama, što dodatno doprinosi razvoju i unapređenju porodičnog poslovanja.
“Slađanu sam upoznala na događaju koji smo organizovali u Negotinu pre nekoliko meseci – Žene snaga Krajine, koji je okupio preduzetnice iz ovog kraja. Hvala joj na današnjem gostoprimstvu i na tome što me je upoznala sa poslom koji uspešno vodi – žene nisu samo snaga Krajine, žene su snaga Srbije”, zaključila je ministarka Macura na kraju posete.
Zajecaronline/Tanjug
