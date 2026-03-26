Macura pohvalila Bor: Vidljivi rezultati u osnaživanju žena

Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura izjavila je danas da podrška ženskom preduzetništvu nije samo pitanje jednakosti, već i ključni faktor ekonomskog razvoja.

Ona je u Boru na završnom događaju projekta posvećenog ekonomskom osnaživanju žena pohvalila je napore lokalne samouprave i svih učesnika projekta i naglasila značaj kontinuiranog rada na unapređenju položaja žena, saopšteno je iz Macurinog kabineta.

“Grad Bor pokazuje kako se odgovornom politikom i konkretnim merama može napraviti vidljiv pomak u osnaživanju žena. Podrška ženskom preduzetništvu i zapošljavanju žena nije samo pitanje jednakosti, već i ključni faktor ekonomskog razvoja. Kabinet će nastaviti da raspisuje konkurse za jedinice lokalne samouprave i pozivam Bor da nastavi ovu uspešnu saradnju i u narednom periodu”, rekla je Macura, na skupu na kome su o postignutim rezultatima govorile i narodna poslanica i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Lidija Načić, kao i koordinatorka projekta Danijela Spasić.

U okviru posete, ministarka je obišla i etno gazdinstvo “Kovej Mustečić” u Zlotu, koje vodi Slađana Mustečić, koje je osnovano 2018. godine i presdstavlja, navodi se, primer uspešnog porodičnog biznisa i održivog ruralnog razvoja.

Mustečić, majka petoro dece, zajedno sa porodicom vodi imanje na kome se neguje tradicionalni način života i priprema autentična domaća hrana, aktivno učestvuje na sajmovima preduzetništva, gde promoviše svoje gazdinstvo i lokalne proizvode, a njen rad prepoznat je i kroz direktne subvencije Grada Bora namenjene preduzetnicama, što dodatno doprinosi razvoju i unapređenju porodičnog poslovanja.

“Slađanu sam upoznala na događaju koji smo organizovali u Negotinu pre nekoliko meseci – Žene snaga Krajine, koji je okupio preduzetnice iz ovog kraja. Hvala joj na današnjem gostoprimstvu i na tome što me je upoznala sa poslom koji uspešno vodi – žene nisu samo snaga Krajine, žene su snaga Srbije”, zaključila je ministarka Macura na kraju posete.

Zajecaronline/Tanjug

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.