Limun traženiji i znatno skuplji: Moguća nestašica u narednom periodu

Zbog činjenice da u kombinaciji sa sodom bikarbonom i toplom vodom limun možda može biti odličan saveznik u borbi protiv korona virusa, gotovo da nema osobe koja ovih dana nije kupila ovo južno voće. S obzirom da je najtraženiji ovih dana, limun je postao i skuplji, pa ga sada retko možete naći poi ceni nižoj od 300 dinara. U odnosu na druge namirnice ministar trgovine Rasim Ljajić najavljuje da je nestašica limuna moguća, jer je Turska zabranila izvoz ovog južnog voća do avgusta.

Da je limun, kao jedna od najtraženijih voćki ovih dana, skuplji u odnosu na početak marta, objavili su u prethodnom periodu brojni Zaječarci na društvenim mrežama. I dok su mnogi kritikovali činjenicu da sada kada se više kupuje njegova cena povećana za preko 100 dinara, iz pojedinih zaječarskih trgovinskih lanaca kažu da cenu ne određuju ono već dobavljači.

„Limun je do skoro koštao od 150 do 190 dinara. Sada je u pojedinim prodavnicama i marketima njegova cena viša od 300 dinara. Ovo je bruka i sramota da za vreme vanrednog stanja zarađuju na građanima“, kaže jedan čitalac portala „Zaječar online“.

Iz komapnije „Tis Mitrović“ nedavno su se po ovompitanju obratili građanima saopštenjemmu kome se navodi da redovan dobavljač i snadbevač voća – kompanija „Voće promet“ iz Vranja limun više nije imala na stanju, pa su morali da ga nabave od drugog dobavljača „Oki Prom“ d.o.o po mnogo većoj nabavnoj ceni.

„U situaciji kada limuna manjka na tržištu doneli smo odluku da je bolje imati limun u ponudi u marketima, čak i po većoj ceni. A veliki dobavljači i distributeri robe su adrese gde treba tražiti odgovore na pitanje zašto je cena pojedinih namirnica naprasno skočila“, navodi se u saopštenju kompanije „TIS Mitrović“.

U saopštenju se navodi i da su cene pojedinih artikala veće i zbog problema sa transportom robe, što je posledica bezbednosnih procedura i karantina za vozače kamiona.

Ljajić: Limun može biti deficitaran

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić je za RTS rekao da je Turska zabranila izvoz limuna do avgusta i da bi to moglo uticati na deficit. On je naveo da je pre 15 dana poslednji kamion došao sa limunom.

„Imaćemo danas isporuku iz Turske, a sledeća isporuka biće iz Argentine, krajem aprila ili početkom juna“, rekao je ministar trgovine.

Kako je i ranije najavio Ljajić, građani će drastično povećanje cena moći da prijave kontakt centru na broj 011/6350-322 ili putem sajta inspektor.gov.rs.