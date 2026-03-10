LEP GEST PIO FONDA: U selu Luka organizovana zabava za penzionere

PIO fond je danas u selu Luka organizovao zabavu za penzionere. Penzioneri iz pet sela borske opštine okupili su se u velikom broju..

Okupljene je pozdravio Radiša Petković , nosilac SNS liste ”Bor, naša porodica”, koji je ispred lokalne samouprave razgovarao sa penzionerima o aktuelnim temama i problemima sa kojima se susreću.

”Nečim ćemo se pozabaviti ovog trenutka, a nešto ćemo ostaviti za kasnije zbog procedura koje postoje”, rekao je Petković.

Delić atmosfere možete pogledati ispod:

View this post on Instagram A post shared by Zaječar Online (@zajecaronline)

Zajecaronline.com/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!