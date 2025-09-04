LANČANI SUDAR U TUNELU KOD ČAČKA! Povređeno više osoba!

Lančani sudar na deonici auto-puta Čačak – Požega, u kome su 3 osobe lakše povređene. Sudar se dogodio jutros oko 11 sati u tunelu Laz na deonici auto-puta Čačak – Požega.

– Nezgoda se dogodila kada se jedan automobil zaustavio u tunelskoj cevi, a potom su na njega naletela još dva automobila – potvrđeno je za RINU.

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je da se saobraćaj obavljao uz asistenciju saobraćajne policije i moli učesnike da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

