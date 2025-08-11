Kruzeri ovog leta doveli 899 turista u Kladovo

Tokom ovogodišnje kruzing sezone na međunarodnom putničkom pristaništu u Kladovu pristalo je šest kruzera i jedan turistički brod, prevozeći ukupno 899 putnika, mahom sa nemačkog govornog područja.

Gosti su svoj boravak iskoristili da obiđu Kladovo i okolinu.

Za ovu sezonu ugovoreno je ukupno deset pristajanja kruzera, a „Primadona“ će u Kladovo doploviti po drugi put ovog leta u sredu, 27. avgusta, u 10 časova.

Zajecaronline/tvkladovo/N.B.

