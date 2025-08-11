Izdvajamo Turizam Vesti

Kruzeri ovog leta doveli 899 turista u Kladovo

11.08.2025.
foto:Pixabay

Kruzeri ovog leta doveli 899 turista u Kladovo

Tokom ovogodišnje kruzing sezone na međunarodnom putničkom pristaništu u Kladovu pristalo je šest kruzera i jedan turistički brod, prevozeći ukupno 899 putnika, mahom sa nemačkog govornog područja.

Gosti su svoj boravak iskoristili da obiđu Kladovo i okolinu.

Za ovu sezonu ugovoreno je ukupno deset pristajanja kruzera, a „Primadona“ će u Kladovo doploviti po drugi put ovog leta u sredu, 27. avgusta, u 10 časova.

Zajecaronline/tvkladovo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto Zajecaronline

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.

foto: Plakat/ilustracija

Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. S obzirom na veliko interesovanje i dosadašnje uspehe, očekuje se da će i ovaj nastup oboriti rekorde posećenosti. A karte za ovaj dugoočekivani koncert već su u prodaji. Karte možete kupiti OVDE.

Preporučujemo:

Dodaj komentar