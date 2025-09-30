Krivična prijava protiv 40-godišnjaka zbog droge i oružja!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru podneće krivičnu prijavu protiv A. T. (40) iz ovog grada, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, zbog postojanja sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je na ulici kod A. T. pronašla pištolj sa municijom, a u pretresu dva stana koja koristi u Boru, nađena je priručna laboratorija za proizvodnju metamfetamina, manja količina materije za koju se sumnja da je MDMA, hemijske supstance za pravljenje ove droge, kao i marihuana, navedeno je u saopštenju Policijske uprave u Boru.

Dodaje se da je za A. T. bila raspisana poternica Osnovnog suda u Boru.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

