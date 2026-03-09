KRAJ ZA KOCKARNICE? Ova zemlja najavljuju potpunu zabranu!

KRAJ ZA KOCKARNICE?

Rumunska vlada donela je hitnu uredbu kojom je revidirala propise o kockanju, i kojom se opštinama dozvoljava da ograniče ili zabrane kladionice i sale sa slot mašinama.

Licencirani operateri sada moraju da dobiju ne samo nacionalnu dozvolu, već i lokalnu dozvolu za otvaranje kockarnica, što gradonačelnicima i lokalnim većima daje odlučujuće pravo veta, prenosi Gardijan.

Zvaničnici procenjuju da bi više od 200 lokalnih samouprava u Rumuniji moglo da traži potpunu zabranu rada kockarnica na svojoj teritoriji.

Najmanje devet gradova najavilo je da će uvesti potpunu zabranu rada kockarnica, među kojima je i Slatina, na jugu Rumunije, čiji je gradonačelnik Mario De Meco najavio da će se rešiti svih kockarnica čim isteknu postojeće licence.

“Najjednostavnije rešenje je bilo da se ova preduzeća potpuno eliminišu iz grada. Ona su toksična za društvo”, rekao je De Meco.

Gradonačelnik Bukurešta Čiprijan Kuku je kazao da će se konsultovati sa lokalnim gradskim većem, pre nego što donese odluku o zabrani.

On je rekao da se mesta za kockanje mogu ograničiti na određena područja u Bukureštu, poput Starog grada.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

