KRAJ ROMINGA? EK predlaže otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana

Evropska komisija predložila je danas otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi ih integrisala u režim EU “Roam Like at Home”.

Nakon što se finaliziraju sporazumi sa svakom od zemalja i nakon što se svaka od njih u potpunosti uskladi s pravilima EU o roamingu, ljudi koji putuju između EU i Zapadnog Balkana moći će da pozivaju, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke bez dodatnih naknada za roming.

Kako se navodi u saopštenju EK, to znači povezanost po domaćim cenama ne samo za građane i preduzeća sa Zapadnog Balkana koji posećuju EU, već i za putnike iz EU na Zapadnom Balkanu, a sporazum bi trebalo da olakša i učini pozive pristupačnijim kako ljudima, tako i kompanijama koji se nalaze u EU ili Zapadnom Balkanu zbog studiranja, rada ili odmora.

EK za taj predlog traži odobrenje Saveta EU za otvaranje pregovora sa partnerima sa Zapadnog Balkana, a nakon što Savet usvoji predlog, EK će pregovarati o bilateralnim sporazumima sa svakim partnerom sa Zapadnog Balkana.

Predlog EK ima za cilj da se nadograde i unaprede postojeće dobrovoljne obaveze rominga između nekih mobilnih operatera u EU i Zapadnom Balkanu.

Kako se navodi predlog je konkretan primer pristupa EU postepenoj integraciji pre pristupanja EU, kako je navedeno u Planu rasta za Zapadni Balkan za 2023. godinu.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

