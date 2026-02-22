KRAJ RASPUSTA! Đaci osnovnih i srednjih škola od sutra ponovo kreću na nastavu

Učenici srednjih i osnovnih škola u Srbiji, koji su bili na raspustu povodom Dana državnosti, sutra se vraćaju u školske klupe.

Sretenjski raspust, prema školskom kalendaru, koje je objavilo Ministarstvo prosvete, za većinu osnovaca i srednjoškolaca u Srbiji trebalo je da traje od ponedeljaka 16. do petka 20. februara, ali zbog neradnih dana vikendom đaci su odmarali devet dana.

KRAJ RASPUSTA!

Za razliku od svojih vršnjaka iz centralne Srbije, učenici srednjih i osnovnih škola AP Vojvodine nisu imali raspust. Za njih je nastava počela prvog radnog dana posle Dana državnosti, koji se ove godine preznovao 15, 16 i 17. februara.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

