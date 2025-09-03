KOŠARKAŠI SRBIJE VEČERAS PROTIV TURSKE!

Košarkaši Srbije večeras protiv Turske u Rigi od 20.15 sati igraju meč koji će odlučiti pobednika grupe A. Oba tima u duel ulaze sa maksimalnih 4-0.

“Ovo nije najvažnija utakmica na prvenstvu, ali je utakmica sa dosad najjačim protivnikom, objektivno, sa ekipom koja je ovde pokazala kontinuitet, timsku igru, dobar pristup”, rekao je selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić.

Borba za prvo mesto je dodatni motiv da odigramo najbolje što možemo, da vidimo gde smo, naglasio je Pešić.

“Izostanak kapitena Bogdana Bogdanovića je veliki, ali neće se tražiti opravdanja i izgovori, nego druge opcije i rešenje”.

Na pitanje kakva je situacija sa Vasilijem Micićem, Pešić je rekao:

“Vasa je i dalje u procesu uigravanja sa ekipom. Tražimo mi njega, on nas traži i sebe. Pomažemo mu da se što pre pridruži ekipi. Ima maksimalan pristup. Nadam se da će iz utakmice u utakmicu da bude sve bolji”, poručio je Pešić i naglasio da će od “toka utakmice zavisiti da li ćemo i koliko igrati sa dva centra”.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

