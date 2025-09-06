Izdvajamo Sport Vesti

Košarkaši Srbije večeras protiv Finske!

06.09.2025.
foto: pixabay

Košarkaši Srbije večeras protiv Finske!

Košarkaši Srbije igraće večeras u Rigi od 20.45 časova protiv selekcije Finske u osmini finala Evropskog prvenstva.

“Spremili smo se dobro, Finci dosta trče, šutiraju za tri poena i baziraju igru oko Laurija Markanena. Nemaju unutrašnju igru, što je možda za nas, da kažemo atipično. Igrali smo i neke utakmice u kvalifikacijama sa njima. Ova ekipa – osim Markanena zbog NBA – igra dugo zajedno i dobro znaju šta hoće i šta rade, imali smo dva dana, dobro smo se odmorili i pripremili, sa nestrpljenjem iščekujemo meč sutra”, rekao je kapiten Stefan Jović novinarima posle treninga.

On je naveo da je Markanen glavni igrač Finske, ali da on nije jedna pretnja za “orlove”.

Zajecaronline/tanjug/N.B

