Košarkaši Srbije večeras protiv Češke!

Košarkaši Srbije večeras od 20.15 sati u Rigi igraju meč četvrtog kola A grupe na šampionatu Evrope protiv selekcije Češke.

Srpski tim ima maksimalnih 3-0, dok su Česi bez pobede 0-3.

Srbija je juče definitivno ostala bez povređenog kapitena Bogdana Bogdanovića, selektor Svetislav Pešić otkazao je trening i ekipa će prov Čeha pokušati da napravi najbolju uvertiru za ono što sledi.

Duel sa Turcima za prvo mesto u grupi, 3. septembra, a potom i ono najvažnije – nokaut fazu šampionata.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

