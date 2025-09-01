Košarkaši Srbije večeras protiv Češke!
Košarkaši Srbije večeras od 20.15 sati u Rigi igraju meč četvrtog kola A grupe na šampionatu Evrope protiv selekcije Češke.
Srpski tim ima maksimalnih 3-0, dok su Česi bez pobede 0-3.
Srbija je juče definitivno ostala bez povređenog kapitena Bogdana Bogdanovića, selektor Svetislav Pešić otkazao je trening i ekipa će prov Čeha pokušati da napravi najbolju uvertiru za ono što sledi.
Duel sa Turcima za prvo mesto u grupi, 3. septembra, a potom i ono najvažnije – nokaut fazu šampionata.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar