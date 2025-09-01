Izdvajamo Sport Vesti

Košarkaši Srbije večeras protiv Češke!

01.09.2025.
foto: Pixabay

Košarkaši Srbije večeras protiv Češke!

Košarkaši Srbije večeras od 20.15 sati u Rigi igraju meč četvrtog kola A grupe na šampionatu Evrope protiv selekcije Češke.

Srpski tim ima maksimalnih 3-0, dok su Česi bez pobede 0-3.

Srbija je juče definitivno ostala bez povređenog kapitena Bogdana Bogdanovića, selektor Svetislav Pešić otkazao je trening i ekipa će prov Čeha pokušati da napravi najbolju uvertiru za ono što sledi.

Duel sa Turcima za prvo mesto u grupi, 3. septembra, a potom i ono najvažnije – nokaut fazu šampionata.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar