Košarkaši Dubaija dočekuju Hapoel iz Tel Aviva u Sarajevu

Košarkaši Dubaija dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u Sarajevu u meču devetog kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Utakmica će biti odigrana 6. novembra od 19 časova u Olimpijskoj dvorani “Zetra” u Sarajevu.

U saopštenju se navodi i da će utakmica šestog kola Evrokupa izmešu Bahčešehira iz Istanbula i Hapoela iz Jerusalima biti odigrana 5. novembra od 18 časova u dvorani “Aleksandar Nikolić” u Beogradu.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

