Korisnicima Vibera uskoro dostupan Biznis Plus paket!

Viber je pokrenuo u Srbiji novi paket pretplatničkih usluga “Viber Biznis Plus” koji će biti dostupan za nekoliko dana.

Biznis Plus povećava primećenost malih firmi i njihovo pozicioniranje na Prodavnici (Marketplace) – Viberovom lokalnom poslovnom direktorijumu i obezbeđuje češće pojavljivanje u rezultatima osnovne pretrage na Viberu.

Pored toga, pretplatnici će imati potpun pristup Viber Plusu, standardnom setu usluga koji sadrži mogućnost direktne komunikacije uživo sa agentima podrške i pristup ostalim alatkama za upravljanje odnosima sa kupcima, kao što su transkripcija glasa u tekst i mogućnost uređivanja ili brisanja poruka bez traga.

Male firme se suočavaju sa značajnim izazovima u pogledu vidljivosti na mreži i pristupa klijentima i kupcima.

Istraživanje je otkrilo da se 56 odsto malih firmi suočava sa velikim izazovima u nastojanju da postanu primećenija onlajn, dok 60 odsto smatra da je teško privući nove kupce.

