Korak bliže izgradnji: Predstavljen urbanistički projekat za kompleks kod jezera u Kladovu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Opštinska uprava Kladovo objavili su javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju sportsko-rekreativnog kompleksa sa pratećim objektima u blizini jezera u tom mestu.

Kako je navedeno u pozivu, javna prezentacija ovog urbanističkog projekta obaviće se u zgradi Opštine Kladovo, ulica Kralja Aleksandra broj 35, do 13. marta svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica do 13. marta na navedenom mestu u označeno vreme mogu da izvrše uvid u urbanistički projekat kao i na internet adresi kladovo.org.rs i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo i planiranje Opštinske uprave Kladovo najkasnije do 15 časova poslednjeg dana trajanja javne prezentacije.

Korak bliže izgradnji

Prema urbanističkom projektu, na ovoj lokaciji je planirana izgradnja kompleksa koji će obuhvatiti tri bungalova, padel teren, nadstrešnicu za vozila, tehnički objekat i info-punkt, kao i sadržaje na otvorenom, a to su trim stazu, dečije igralište i teretanu na otvorenom.

Prostor će biti organizovan kao celina sa pristupnim saobraćajnicama, parkingom, pešačkim stazama i uređenim zelenim površinama.

Predračunska vrednost planiranih radova je oko 47,1 milion dinara.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

