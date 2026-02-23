Ukoliko neko posti samo nedelju dana, može se pričestiti u danu kad prisustvuje liturgiji, ali uz obaveznu ispovest da bi dobio blagoslov crkve.

Što se vernik češće pričešćuje tokom posta, to se snažnije i jače povezuje sa Isusom Hristom čije, simbolički gledano, telo i krv unosi u sebe. Zbog toga sveštenici savetuju vernicima koji poste ceo post da ne propuste nijednu liturgiju, niti pričest, jer unošenjem “hleba života” iz putira obezbeđuju sebi veliku blagodat.

Zajecaronline/Lepotesrbije.alo.rs/N.B.

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.