Koliko puta se vernici pričešćuju tokom posta? Pravila koji mnogi ne znaju
Vaskršnji post se smatra najrigoroznijim, pa samim tim i najtežim. Olakšanje nastaje kada se vernik pričesti
Koliko puta je dozvoljeno pričešće tokom posta?
Mnogi, takođe, ne znaju koliko puta je dozvoljeno pričestiti se tokom velikih postova. Sveštenici podsećaju da ukoliko vernici poste ceo post – Uskršnji, Božićni, Petrovski ili Velikogospojinski, onda se mogu češće pričešćivati, svaki put kad dođu u crkvu na liturgiju. Prethodno je obavezno da se makar jednom ispovede i da, naravno, ne ponavljaju greh koji su ispovedili.
Ukoliko neko posti samo nedelju dana, može se pričestiti u danu kad prisustvuje liturgiji, ali uz obaveznu ispovest da bi dobio blagoslov crkve.
Što se vernik češće pričešćuje tokom posta, to se snažnije i jače povezuje sa Isusom Hristom čije, simbolički gledano, telo i krv unosi u sebe. Zbog toga sveštenici savetuju vernicima koji poste ceo post da ne propuste nijednu liturgiju, niti pričest, jer unošenjem “hleba života” iz putira obezbeđuju sebi veliku blagodat.
Zajecaronline/Lepotesrbije.alo.rs/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC
Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.
Dodaj komentar