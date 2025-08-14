Kolaps na granicama: Formiraju se nepregledne kolone vozila, evo gde je najkritičnije

Kolaps na granicama!

Prema informacijama Uprave granične Policije RS, dobijenim u 5:15, putnička motorna vozila zadržavaju se na GP Batrovci na izlazu iz zemlje 60 minuta, a na GP Gradina i Preševo po 20 minuta.

Kamioni na GP Sremska Rača na izlazu iz zemlje čekaju 60 minuta. Sredina avgusta obeležiće i pojačan saobraćaj koji će u narednim danima biti još intenzivniji zbog tranzita i smene turista što na frekventnim prelazima donosi sve duža zadržavanja, saopštio je Auto Moto Savez Srbije.

Zajecaronline/srbijadanas/J.V.

