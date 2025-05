“KO ŠTITI OVAKVE KRIMINALCE?” SAMO MESEC DANA pre POKUŠAJA UBISTVA Saše Mirkovića, VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO je ODBILO KRIVIČNU PRIJAVU protiv Velibora Popovića Popa

Vlasnik i direktor Hape televizije i Hype produkcije Saša Mirković posle krvničkog napada u Zagrebu koji se dogodio u subotu 10. maja 2025. godine, oglasio se na svom zvaničnom instagramu. Naime, Mirković je objavio obaveštenje Višeg javnog tužilaštva u kome je pre pokušaja ubistva Velibora Popovića Popa izrečeno kako nije došlo do ugrožavanja bezbednosti pretećim porukama.

“Ovako me je Više javno tužilaštvo iz Beograda obavestilo da nije došlo do ugrožavanja iz Beograda obavestilo da nije došlo do ugrožavanja sigurnosti porukama koje mi je Velibor Popović uputio. To je bilo 28.03. 2025. pre samo mesec i po dana. Niko me nije u vezi ovoga ni reč ispitao. Nakon toga se desio pokušaj ubistva u Zagrebu od iste osobe. Da li će neko odgovarati iz Višeg javnog tužilaštva? Ko to štiti ovakve kriminalce? Iskreno se nadam da će istražni organi Republike Hrvatske istragu sprovesti do kraja i pronaći počinioca ili više njih!”

Podsetimo, prvi čovek Hajpa oglasio se juče, 11. maja iz bolnice gde je opisao svoje stanje. I rekao po koju o zločincu.

CECIN MENADŽER KOJI JE POKUŠAO DA UBIJE MIRKOVIĆA SE NIJE JAVIO POLICIJI!

“Operacija na ruci je noćas odrađena, juče se desio nemio događaj.. Nije ovo nemio događaj nego pokušaj ubistva. Naime, ja sam prišao hotelu Šeraton sa vozilom i imaće priliku da se vidi na kamerama. Niko iz hotela nije izašao, ja sam dobio udarac u potiljak, pao sam dole i onda je krenulo muško šutiranje. Taj zadnji udarac kad sam podigao ruku on je udario toliko silinom da mi je slomio dve kosti. Nekoliko puta me je glavom udario, ruka mi je pukla na tri mesta. Jasno je da je pokušaj ubistva pokušan nadamnom”, rekao je, između ostalog, Mirković na Tiktoku.

ZajecarOnline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads!Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!