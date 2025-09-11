„KO OD VISOKIH FUNKCIONERA ŠURUJE SA CRNOGORSKIM UB*CAMA?“ Saša Mirković najavio RASKRINKAVANJE

Vlasnik i direktor Hype imperije, Saša Mirković oglasio se na svom tiktok nalogu nakon skandaloznog dolaska kriminalca Velibora Popovića Popa na rođendan ćerke Saše Matića.

Naime, podsećanja radi Velibor Popović Pop je pokušao da ubije Sašu Mirkovića isred hotela Šeraton u Zagrebu 10. maja a za svoje zlodelo i monstruozan čin ni dan danas nije odgovarao. Sa njim je bio i Boško Janković sa kojim je i večeras uslikan.

Saša je zgranut nereagovanjem policije i povezanosti ljudi sa vrha u kriminalne radnje Velibora Popovića Popa otkrio da tek sledi raskrinkavanje svih kriminalnih gengova i organizacija, te otkrio da ima materijal koji će ih sve razotkriti:

– Dragi moji, vidim da se pod znacima navoda okupila elita u beogradskom Sava Centru u tamo nekom restoranu. Slavi se rođendan ćerke jednog poznatog pevača, a sutra ću ja polako da izanaliziram sve goste. Koji su tu bili i kakva je sprega tog organizovanog kriminala u Beogradu i Srbiji sa crnogorskim ubicama, sa političarima iz Srbije, iz vlasti i iz policije. Ko od visokih funkcionera šuruje sa svim tim ljudima? Sve te odgovore ću vam sutra dati u mom obraćanju koje će biti malo duže. I zašto ne verujem ništa srpskoj policiji i srpskom pravosuđu. Pre svega zato što sarađuju sa kriminalnim gangovima. Ne naravno svi, čast izuzecima. Ne libe se čak ni od toga javno da se pojavljuju sa tim istim kriminalcima, ubicama -iskreno je otkrio Mirković, pa nastavio:

-Da od ljudi koji su pošteni i pošteno plaćaju poreze državi Srbiji prave budale. Da od ljudi koji teško žive prave budale, a da oni šuruju sa tim kriminalcima. Od sutra ćemo se baviti u rikošetu i u hype-u raskrinkavanjem te bagre. Kao i ko sa estrade tu vuče konce. A nećete da verujete, ima tu jedna lobi grupa gde je čak tu i ovaj koji pravi večeras rođendan. Naravno nabavili smo snimke, biće tu još tokom večeri svega. Družiće se oni, pričaće u šiframa sve ono što rade tajno u nekim tajnim sobama. Ali mi smo tu da ih podsetimo da znamo šta oni rade i da znamo puno toga što još nismo izneli. Sad kreće stvarni HYPE – poentirao je Mirković.

Zaječaronline/E.B.