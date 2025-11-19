Kladovo: Sutra akcija dobrovoljnog davanja krvi u SC „Jezero“

Redovna mesečna akcija dobrovoljnog davana krvi u Kladovu biće održana sutra (20. novembra) u Sportskom centru „Jezero“ od 10 do 14 sati, saopšteno je iz Opštinske organizacije Crvenog krsta, prenosi portal TV Kladovo.

Oni su apelovali na sve zdrave, punoletne, savesne i odgovorne građane da daju krv u akciji koju zajedno organizuju sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša.

Rezerve krvi su i ove jeseni na minimumu, nedostaju sve krvne grupe, novode nadležni i pozivaju sve koji to mogu da dobrovoljno daju krv. U deset ovogodišnjih akcija u Kladovu je prikupljeno 416 jedinica dragocene tečnosti.

Zajecaronline/tvkladovo/ N.B.

