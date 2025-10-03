Kišno jutro i promenljivo popodne sutra u Zaječaru
Sutra u Zaječaru prepodne oblačno, sa kišom, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom.
Duvaće slab, vetar a minimalna temperatura će se kratati od 6° C do maksimalnih 9° C.
Kišno jutro i promenljivo popodne sutra u Zaječaru
U Srbiji će sutra ujutro biti oblačno sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, dok se pre podne očekuje prestanak padavina, a od sredine dana i kratkotrajno razvedravanje sa zapada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno i sveže, ponegde sa kišom. Od srede suvo i toplije, uz temperature i iznad 20 stepeni.
Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
SPEKTAKL U SKENDERIJI
Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!
Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.
Dodaj komentar