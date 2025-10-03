Kišno jutro i promenljivo popodne sutra u Zaječaru

Sutra u Zaječaru prepodne oblačno, sa kišom, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom.

Duvaće slab, vetar a minimalna temperatura će se kratati od 6° C do maksimalnih 9° C.

U Srbiji će sutra ujutro biti oblačno sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, dok se pre podne očekuje prestanak padavina, a od sredine dana i kratkotrajno razvedravanje sa zapada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno i sveže, ponegde sa kišom. Od srede suvo i toplije, uz temperature i iznad 20 stepeni.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/ N.B.

