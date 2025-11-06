Kecmanović eliminisan u četvrtfinalu turnira u Atini!

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u polufinale ATP turnira u Atini, pošto je danas u četvrtfinalu poražen od Amerikanca Sebastijana Korde rezultatom 6:3, 6:2.

Meč je trajao 59 minuta. Korda je 52. teniser sveta, dok se Kecmanović nalazi na 54. mestu ATP liste. Ovo je bio četvrti međusobni duel srpskog i američkog tenisera, a treći trijumf Korde, koji će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između Italijana Lorenca Muzetija i Francuza Aleksandra Milera.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 17 sati protiv Portugalca Nuna Boržeša u četvrtfinalu turnira u glavnom gradu Grčke.

Pobednik meča između Đokovića i Boržeša sastaće se u polufinalu sa boljim iz duela između Amerikanca Markosa Girona i Nemca Janika Hanfmana.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

