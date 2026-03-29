„KEC KAO KUĆA, VEČERAS SLAVITE!“ Predsednik Vučić o apsolutnom trijumfu na današnjim izborima: „Toliko ubedljivih pobeda nikada niko nije ostvario“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pročitao je rezultate današnjih lokalnih izbora na kojima je lista SNS ostvarila pobede u svih deset gradova i opština, a potom se zahvalio Srbiji na poverenju.

“Kec kao kuća, večeras slavite”

– Mi smo sinoć dobili omnibus, poslednje istraživanje, po tom želim da vam kažem naša stranka skoro 6 godina stoji najbolje u ovom trenutku, što ste mogli da vidite po veoma teškim izborima po nas. Danas su uradili jednu strašnu stvar pozivali su ljude iz više opština, obraćali im se kao kolege i prijatelji Aleksandra Vučića i govorili da ne glasaju za listu 1 nego listu 2. To je toliko nefer i jadno. Naša demokratija to ne može da toleriše – rekao je Vučić.

Podsetio da su udarali iz Zagreba i regiona.

– U Kuli ste imali više zagrebačkih tablica, nego iz regiona. Za mene su prethodnih 13, 14 meseci bili najteži. Zajedno sa svojim prijateljima borio sam se za ovu našu prelepu zemlju. Onda je neko na najstrašniji način zloupotrebio jednu strašnu tragediju. Uništavajući Srbiju, porodice. Ne postoji stvar koju nisu uradili. Mi smo se polako podizali. Govorili su kako više nikada nećemo preći ni 35, ni 45 posto. A tamo gde nismo sanjali da možemo da pređemo 60, dobili smo 70. Toliko ubedljivih pobeda nikada niko nije ostvario.

Zahvalio se svima koji su trpeli teške udarce.

– Hoću da zahvalim svima koji su trpeli teške udarce i mene jer mi nije uvek bilo lako, trudio sam se da čuvam mir i pomognem Milošu u stranci. Trudio sam se da postavim svoja leđa i glavu tamo gde niko ne bi postavio nogu, jer sam znao da je ulog Srbiju. Uspeli smo da odbranimo Srbiju, a da pružimo ruku protivnicima. Posebno u Kuli i još nekim opštinama, na dobrim rezultatima, mnogo su truda i energije i novca uložili i želim im mnogo uspeha u budućnosti, da ujedinjeni uradimo velike stvari.

– Večeras slavite keca… Kec kao kuća – simbolično je dodao Vučić.

Zaječaronline/E.B.