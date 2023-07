Kasni završetak stadiona – Zaječarci kažu: „I ovako nam ne treba“

Novi stadion po UEFA standardima još uvek nije završen, iako je i sam predsednik Aleksandar Vučić najavljivao da će biti pušten u „pogon“ još krajem 2022. godine. Završni radovi su u toku, međutim naši sugrađani tom činjenicom nisu previše pogođeni, pošto kako kažu, ovaj projekat od starta nije bio potreban, pogotovo ne u Park šumi Kraljevica.

“Verovatno da će tek po završetku gradnje ljudi uvideti značaj i veličinu svega što prati ovaj stadion. Mi smo odlučili i da stari stadion zadržimo i pretvorimo u atletski, što nam je potrebno za čitav ovaj kraj Srbije. U kompleksu sada ima četiri, a biće sedam pomoćnih terena. To otvara perspektivu za razvoj sportskog turizma”, rekao je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić i istakao da se nada da će FK Timok u narednim godinama ući u Superligu.

Ovako je u martu prošle godine govorio gradonačelnik Ničić, a Timok je u međuvremenu ispao najpre iz Prve lige Srbije, a zatim i iz Srpske lige „Istok“ ove godine i vratio se u „Zonu“ – četvrti rang takmičenja!

U martu tekuće godine, predsednik Vučić je najavio da uskoro počinje otvaranje stadiona o kojima se toliko priča i uporedio zaječarski stadion sa Alijanc arenom.

„Za koji dan otvorićemo prvi stadion u Leskovcu, dve nedelje posle toga stadion u Loznici, a 15 dana posle njega i stadion u Zaječaru“ rekao je tada Vučić.

Ipak, od toga i dalje ništa, ali Zaječarci ističu da stadion može da se gradi još 10 godina, jer nam „i ovako ne treba“

„Ne moraju ni da ga završavaju. Šta će nam? Timok igra u „š ligi“, ovi ostali isto, ko će da igra tamo? Samo će da „zvrji“ prazan“, rekao je naš sugrađanin Miloš.

Sa njim se složio i Žarko, koji je dodao da je i kapacitet stadiona nesrazmeran sa brojem stanovnika u gradu.

„8000 mesta, za koga? Koliko nas je ostalo ovde? Druga stvar, nemamo ni fudbalski klub koji bi igrao na tom stadionu. Šta nam je ovo trebalo, na sred Kraljevice, stvarno mi nije jasno“, poručio je on.

Aleksandar je rekao da su ogromne pare potrošene na nešto što je gradu u kome je broj stanovnika konstantno u padu i ima gomilu drugih problema potpuno nepotrebno.

„Koliko ja znam skoro 30 miliona evra je uloženo u ovu gomilu betona i gvožđa koja je aterirala na našoj Kraljevici koju svi toliko volimo. Zaječar već ima fudbalski stadion, koji je za standarde fudbala u ovom gradu apsolutno završavao posao. Promašena investicija, verovatno i pranje novca, ništa novo za ovu vlast“, kaže on.

Ženski deo populacije takođe je protiv ovog projekta, pa tako Milena kaže da su ovo „spaljene pare“.

„Uzmite da je polovina stanovništva u gradu ženskog pola. Retko koja žena gleda fudbal, a još ređe ide na stadion. Pa sada napravite računicu. Treba skoro svaki muškarac u gradu, od 9 do 99 godina da voli fudbal i da ide na svaku utakmicu da bi stadion iole bio pristojno popunjen. I to u slučaju da ima ko na njemu da igra, a koliko ja znam nema. Treba taj objekat i da se održava, koliko će to da nas košta? Nema posla, plate male, mladi beže, a mi gradimo stadion. Bačen novac, ne znam šta više da kažem“, rekla je ona.

Sličnog mišljenja bila je i Milica, koja je istakla da je uopšte ne zanima kada će stadion biti završen, jer je samim početkom izgradnje „naružen izgled srca grada“.

„Za sve one koji vole da prošetaju Kraljevicom, od početka je bilo jasno da je izgradnja stadiona u Park šumi nedopustiva. Nije to naravno nikoga zanimalo, ne slušaju oni narod, ne zanima ih šta mi mislimo, a još manje šta želimo. Bitno da su njihovi džepovi puni. Ako može neki evro da se uzme, izgradili bi bilo šta, nebitno da li je potrebno ili ne. Samo da se uzmu pare“, kaže Milica.

U međuvremenu, iz Loznice, gde se takođe treba da bude otvoren novi stadion, stižu informacije da je travu „pojela“ bakterija nakon poplava, a „Sport Loznica“ doneo je informacije o tome da je čitav problem nastao još prilikom izgradnje, kada su navodno korišćeni materijali dosta manjih kvaliteta od predviđenih!

Nijedan od tri stadiona, u Leskovcu, Loznici i Zaječaru, još uvek nije otvoren.

Šta vi mislite, da li će novi stadion u Zaječaru biti isplativ?