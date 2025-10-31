JOŠ SAMO 1 DAN DO SPEKTAKLA U SARAJEVU! Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić stižu u Skenderiju!

Ostao je još samo jedan dan do velikog spektakla koji se očekuje u Skenderiji! Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić napraviće spektakl za pamćenje i to u subotu 1. novembra od 21 čas.

Po prvi put na istoj bini nastupiće zajedno! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl, noć koju ćete dugo pamtiti. Biće to veče koje će vam vratiti dobro raspoloženje. Moći ćete da uživate najvećih hitovima najpopularnijih muzičkih zvezda na našim prostorima.

Zajecaronline/Hypetv/N.B.

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.