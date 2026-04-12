Društvo Izdvajamo Vesti Zdravlje

Jedite ovo voće: Može smanjiti rizik od demencije i poboljšati pamćenje

12.04.2026.
foto:Pinterest

Konzumacija ovog voća može doprineti očuvanju pamćenja, usporavanju zaboravnosti i razvoju demencije, a istovremeno može imati i zaštitni efekat na srce.

Malo, ali veoma moćno voće brusnice možda krije potencijal za očuvanje pamćenja i prevenciju demencije.

Istraživači sa britanskog Univerziteta Istočna Anglija otkrili su da svakodnevno konzumiranje brusnica može doprineti boljem pamćenju, usporavanju razvoja demencije i smanjenju nivoa lošeg holesterola.

Studija je obuhvatila 60 zdravih ispitanika tokom 12 nedelja.

Polovina učesnika je svakodnevno uzimala prah od brusnice, dok je druga polovina dobijala placebo.

Rezultati su pokazali da su ispitanici koji su konzumirali brusnice ostvarili primetno poboljšanje pamćenja u vezi sa svakodnevnim događajima, bolju cirkulaciju krvi u mozgu i smanjenje nivoa lošeg holesterola.

foto: Pixabay

Vođa istraživanja, doktor David Vauzour, istakao je da je ovo jedna od prvih studija koja ispituje dugoročni uticaj brusnica na kognitivne sposobnosti i zdravlje mozga. Dodaje da su rezultati ohrabrujući i da mogu poslužiti kao osnova za dalja istraživanja uticaja brusnica i sličnih bobica na funkciju mozga i pamćenje.

Brusnice su poznate po svojoj sposobnosti da se bore protiv slobodnih radikala u organizmu, zahvaljujući antioksidansima kao što su vitamin C i vitamin E, kao i flavonoidima. Takođe su bogate vlaknima, što može doprineti zdravom varenju i očuvanju zdravlja urinarnog trakta.

Zajecaronline/Najžena

Foto: Zaječaronline

foto: Hypetv.rs

Dodaj komentar