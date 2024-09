Jaruga u sred centra grada zarasla u travu, iz nje se širi smrad!

Jaruga u najstrožem centru Zaječara, preko puta Policijske uprave u Zaječaru, predstavlja pravo ruglo grada na Timoku. Sa slika se može videti da je trava poprilično visoka, a kako kažu stanovnici obližnjih kuća, nije košena koj od proleća, dok se ni čišćenju jaruge ne pridaje veliki značaj.

Zbog toga, Zaječarci koji žive u okolini su nezadovoljni i zabrinuti. Prema njihovim rečima, tokom tropskih vrućina, koje su ovog leta bile učestale, iz jaruge se širio nesnosan smrad, te nisu mogli ni da otvaraju prozore u svojim domovima.

Postoji strah i od glodara i zmija za, a samim tim i od zaraza koje oni mogu da prenesu.

Sada, kada nam prema najavama meteorologa sledi kišni period, kod meštana postoji bojazan šta će se sa jarugom desiti.

Meštani se žale i na ostale jaruge u gradu, ali nadležni za sada po tom pitanju ne preduzimaju ništa.

Gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić, je pre četiri godine, tačnije 2020. u avgustu, prilikom sređivanja jaruga rekao da treba srediti i pročistiti sve gradske jaruge.

“Mora i da sе uradi i novi sistеm jaruga. Očiglеdno jе da jе to jеdini način da rеšimo vеliki problеm atmosfеrskе kanalizacijе i bujičnih voda kojе svе čеšćе dirеktno ugrožavaju nasеlja”, kazao jе Ničić i dodao da jе izrađеn plan za novi sistеm jaruga, na čijoj ćе sе rеalizaciji, uprkos tomе što iziskujе mnogo novca, svеsrdno raditi.

“Mi smo uradili i plan, ali jе on izuzеtno skup, da bi sе sistеmom jaruga i razdvajala fеkalna od kišnе kanalizacijе. To sada radimo kroz nеkе projkеtе. To jе posao prеduzеća “Vodovod” i trеbaćе dosta novca da komplеtno uradimo sistеm”, izjavio jе gradonačеlnik tada.

Od tada, ništa! Još jedno prazno obećanje, jaruge su nesređene, ne služe svrsi i neretko su dom za pacove.

ZaječarOnline/O.B.