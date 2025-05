“JA SAM SADA SIGURAN DA JE TO BILA SAČEKUŠA” Novi detalji NAPADA na Sašu Mirkovića: Ovo je KLJUČAN MOMENAT

Direktor i vlasnik Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, gostovao je na Face televiziji, gde je prvi put pričao detaljnije o brutalnom napadu na njega.

Naime, pre tačno nedelju dana, Velibor Popović je pokušao da ubije Mirkovića u centru Zagreba kod hotela Šeraton.

“Prošao sam golgotu napada čoveka koji se predstavlja svuda kao menadžer. On nije menadžer, samo je sitni kriminalac i džeparoš. Vancaga koja je stalno zbog maltretiranja ljudi i svega ostalog – završavala u zatvoru, te u francuskom te u ovom, onom. Poslednji put ga je Interpol iz Srbije odveo za uši u Francusku. Odležao je dve godine i sve to što je rekao je laž”, izričit je Saša.

Na konstataciju voditelja da se Popović poziva na kameru, Mirković je rekao:

“Ma ne znam koja kamera. Zato što je to bila sačekuša, u to sam sada siguran. Sad ovako kako vam budem ispričao, tako se desilo. Sutra bilo ko može da pokaže ceo snimak. Očekujem od korektne zagrebačke policije i državnih organa njihovih da rasvetle slučaj do kraja. Da njega privedu kao ubicu, jer ću na kraju ovog izlaganja reći zašto je to pokušaj ubistva.”

Potom je čelnik Hype-a objasnio šta se sve izdešavalo tog 10. maja 2025. godine pre nego što su ga odveli u Kliničko-bolnički centar Rebro.

“Stali smo ispred Šeratona. Inače, nikad ne spavam u tom hotelu kad sam u Zagrebu. U drugom hotelu boravim – Esplanade, ali tu nije bilo mesta tada. Tako da sam prenoćio u Šeratonu. Ispred hotela ima mali prolaz, koliko za auto da se parkira da se parkira na glavnoj ulici. Kada se parkiraš uz bankinicu, imaš dva metra do ulaza”, započeo je Mirković.

Novi detalji NAPADA na Sašu Mirkovića

U tom trenutku je dvoje ljudi prošlo tuda. Boško Janković, koga znam lično, jer mi je bio taksista pre 20 i kusur godina. Kao taksista je radio za mene i Baneta Obradovića. Ako neko misli da lažem, to može da se proveri. Sve je proverljivo. Tu je bio i ovaj famozni kriminalac koji se predstavlja kao Cecin menadžer i, ove nove, ne znam ni kako se zove… Tee Tairović. Kao i Breskvice i još nekih izvođača.

Boško Janković je ušao u hotel, a ovaj me je video spreda. On i ja se nikada nismo upoznali u životu. Stao je pored vrata na metar od crnog audija, a na nekih sedam, osam metara od audija je bio moj automobil. Mogao sam da kažem agentu koji me je vozio da nastavi dalje i napravi jedan krug. Da me odvede u restoran, na primer. Kada sam završio poziv koji sam tada imao, par rečenica sam razmenio sa agentom. Odlučio sam potom da izađem iz autom desnom nogom, pa otvorio zadnja vrata desne strane džipa. Udaljio se od njega (Popovića) još metar, pa je to na mom udaljenju dva metra. Ali u ravni prema ulazu u hotel.

SAŠA MIRKOVIĆ DETALJNO O POKUŠAJU UBISTVA

Kada sam otvorio vrata, uzeo sam svoj ranac držao na levoj strani i telefon držao na levoj ruci. Kada sam krenuo prema hotelu, niko za tih sedam, osam minuta – nijedan konsiljerž iz hotela nije izašao da preparkira automobil. I pita gosta o čemu se radi, kao da je zaključan hotel bio.

Krenuo sam prema hotelu, a on (Popović) me je pitao možemo li da razgovaramo. Pokazao sam hotel i rekao sam: ‘Možemo.’ Napravio sam još jedan korak i dobio udarac tačno u potiljak. Udarao me rukama, a kada su ga zabolele, krenuo je nogama. Onda je naišao neko sa belim patikama, na onom snimku sam video. Kako mi kaže agent Ivan, to je bio slučajni prolaznik, koji ga je odgurao… Krenuo sam polako da ustajem misleći da je gotovo. Kako sam malo podigao pogled, video sam da se zatrčava prema meni i da leti crna cipela prema meni… Podigao sam ruku i čuo kako je pukla. Čuo, osetio, veruj mi, to se čuje. Od siline udarca pukle su moje kosti koje su ogromne. Zamisli da je taj udarac završio u glavu. Zato je to pokusaj ubistva”, objasnio je Mirković.

Celo gostovanje prvog čoveka Hype imperije pogledajte u nastavku:

Zajecaronline.com V.M.