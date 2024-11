IZMENE I DOPUNE U ZAKONU! Strože kazne za napade na zaposlene u prosveti, zdravstvu i socijalnim ustanovama!

IZMENE I DOPUNE U ZAKONU!

U izmenama i dopunama Zakona se kaže da ko napadne lice zaposleno u ustanovi u oblasti obrazovanja i vaspitanja ili člana njegove porodice, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

“Ako prilikom izvršenja dela učinilac nanese laku telesnu povredu licu zaposlenom u ustanovi u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Ili članu njegove porodice ili preti upotrebom oružja kazniće se zatvorom. I to od šest meseci do pet godina, a ako nanese tešku telesnu povredu učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina”, piše u izmenama Krivičnog zakonika.

IZMENE I DOPUNE U ZAKONU!

Takođe, ko uništi, ošteti ili učini neupotrebljivom stvar u imovini lica zaposlenog u ustanovi u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Ili člana njegove porodice kazniće se novčanom kaznom. Ili zatvorom do dve godine, a ako je prouzrokovana šteta koja prelazi 450.000 dinara učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. Iste kazne važiće i za napad na lica zaposlena u zdravstvu, kao i na lica zaposlena u ustanovama socijalne zaštite. Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika predviđa se i pooštravanje kazni za krivično delo – Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Imajući u vidu da je, kako se navodi u obraloženju, poslednjih godina došlo do značajnog povećanja broja ovih krivicncih dela koja su u velikom broju slučajeva imala smrtnu posledicu. Kako se dodaje, sve usvojene izmene imaju za cilj da zaštite osnovna prava građana. Pre svega pravo na život i bezbednost.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/Tanjug/O.B.