Izložba slika sa Sabora likovnih umetnika u Zaječaru otvara se 2. aprila u Sokobanji

U četvrtak, 2. aprila 2026. u 18 časova, u Legatu Miluna Mitrovića otvara se izložba slika sa odabranim delima nastalim na Saboru likovnih umetnika u Zaječaru.

Izložba će biti dostupna posetiocima u Legatu Miluna Mitrovića u Sokobanji do 9. aprila.

-Izložba obuhvata 28 dela nastalih u periodu od 2021. do 2025. godine. Reč je o delima akademskih slikara koji su svojim učešćem na ovoj značajnoj likovnoj manifestaciji obogatili umetnički fond našeg grada.Ukoliko ovih dana prolazite sokobanjskim šetalištem, ne propustite priliku da uživate u ovim izuzetnim delima- navode u objavi Pozorišnog muzeju u Zaječaru.

Zajecaronline.com/N.B.

