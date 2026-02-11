Ivana Španović oborila rekord beogradskog mitinga iz prve! Pogledajte čudesan skok (VIDEO)

Počeo je Belgrade Indoor Meeting, koji ove godine spada u čuvenu svetsku zlatnu kategoriju, a Ivana Španović je već u prvom pokušaju oborila rekord turnira!

U nimalo lakoj konkurenciji, trofejna atletičarka je u prvom skoku išla sve do distance od 14,19 metara, pa se čak približila i državnom rekordu. Ona ga inače i drži odnedavno, kada je uspela da ostvari sjajan rezultat od 14,41 metara. Imaće još pokušaja da ga obori danas, a ispod pogledajte kako je izgledao čudesan skok u prvoj seriji.

Video možete pogledati ovde!

Zajecaronline/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.