ISPOVEDAONICA! Anina MAJKA mi je rekla: „RALE, NEKA TI JE BOG U POMOĆI!“

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su u centru medijske pažnje zbog nasilja koje je prijavljeno od strane pevačice.

Kompozitor je sada u ekskluzivnoj ispovesti za Hype TV ispričao jezive detalje njihovog odnosa. Nasilja je bilo i ranije, a Ratković je šokirao zbog reči koje je Anina majka Miljana uputila njemu. Posle žestokog obračuna sa Anom, pozvao je Miljanu Nikolić.

„Ja sam je polomio jedanput. Iskreno da ti kažem, odmah sam nazvao njenu majku, rekao joj ‘Miljana, moramo da se vidimo’. Ispričam joj sve kako je bilo, a ona meni kaže: ‘Rale, malo si je tukao’. Majka njena. Nisam je tukao u smislu da sam ja nju… nego ja brate sam je uhvatio za vrat, a ona me ujede za ruku. Ja da pustim ruku, ona ne pušta. Kida mi meso, bog te video“, šokirao je Ratković.

„Poslednji put kad sam video Miljanu zagrlili smo se, ćao, ćao. Niti smo šta pričali, jednu reč nismo progovorili. Žena napravi dva-tri koraka i kaže mi: ‘Rale, neka ti je bog u pomoći’. Ne može čovek da veruje. Ona se pita za sve, ona je kraljica, a ja sam g*vno, smradina. Tri dana pred nastup kaže mi da nema šta da obuče, da joj dam pare. Otišla, kupila. Ima sve. Dođe ponovo i kaže ‘Moram da uzmem čarape, neke sitnice’. Na kraju ode i kupi dve haljine. Dan pred nastup kupuje, pa na dan nastupa nema šta da obuče. Ide u tržni centar, pa onda nastup. Kažem joj svaki nastup košta po 5 hiljada“, besneo je Rale.

Pogledajte celu Raletovu ispovest putem sledećeg video-linka:

