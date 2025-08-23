UZNEMIRUJUĆE! ANU NIKOLIĆ PRETUKAO RALE! (FOTO)
Ana Nikolić je pretrpela fizičko nasilje i to od strane njenog partnera Gorana Ratkovića Raleta, saznaje Hype TV.
U nastavku vam ekskluzivno donosimo lekarski izveštaj Ane Nikolić.
Naša redakcija je došla u posed zvaničnog uputa u kojem jasno stoji da je Nikolićeva, rođena 1978. godine, nakon hitne intervencije prosleđena na odeljenje neurologije.
Na formularu piše da je Ana pregledana i da je preporučeno njeno dalje bolničko zbrinjavanje.
Inače, ekipa Hype TV našla se ispred policijske stanice na Voždovcu, gde je usnimila Anu Nikolić kako izlazi iz stanice.
View this post on Instagram
Zajecaronline.com/Hypetv.rs V.M.
Čitajte Zajecaronline.com!
