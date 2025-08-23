UZNEMIRUJUĆE! ANU NIKOLIĆ PRETUKAO RALE! (FOTO)

Ana Nikolić je pretrpela fizičko nasilje i to od strane njenog partnera Gorana Ratkovića Raleta, saznaje Hype TV.

U nastavku vam ekskluzivno donosimo lekarski izveštaj Ane Nikolić.

Naša redakcija je došla u posed zvaničnog uputa u kojem jasno stoji da je Nikolićeva, rođena 1978. godine, nakon hitne intervencije prosleđena na odeljenje neurologije.

UZNEMIRUJUĆE! ANU NIKOLIĆ PRETUKAO RALE! (FOTO)

Na formularu piše da je Ana pregledana i da je preporučeno njeno dalje bolničko zbrinjavanje.

Inače, ekipa Hype TV našla se ispred policijske stanice na Voždovcu, gde je usnimila Anu Nikolić kako izlazi iz stanice.

View this post on Instagram A post shared by HYPE TV (@hypetv.rs)

Zajecaronline.com/Hypetv.rs V.M.

Čitajte Zajecaronline.com!

Hype Zvezde

Nakon uspešnih audicija širom Srbije i regiona, novi muzički šou Hype Zvezde, u produkciji Hype imperije, uskoro će ugledati svetlost dana. Gledaoci će imati priliku da od jeseni uživaju u spektakularnom talent-šou programu koji najavljuje ozbilnu produkciju i značajan nagradni fond.

Poslednja audicija održana je u Beogradu, a tom prilikom se prisutnima obratio vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković.

„50.000 evra je prva nagrada, druga je 30.000, a treća 20.000 evra. Nama kao Hype produkciji je važno da pružimo šansu svim ljudima da se iskažu“, rekao je Mirković.