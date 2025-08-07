Isplata za mehanizaciju gazdinstvima pogođenim požarom
U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održan je sastanak Posebne radne grupe za procenu visine štete i utvrđivanje vrste pomoći namenjene registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i građanima – poljoprivrednim proizvođačima, radi sanacije posledica požara koji su tokom juna i jula 2025. godine zahvatili više područja Republike Srbije.
Sastankom je predsedavao državni sekretar Bratislav Ćirković, a razmatrani su podneti zahtevi za naknadu štete i donete odluke o visini i vrsti finansijske podrške ili naknade registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Isplata za mehanizaciju gazdinstvima pogođenim požarom
Takođe, usvojene su mere za dodelu podrške u naturalnom obliku – u vidu semena kukuruza i pšenice, veštačkog đubriva i sadnog materijala (šljiva, višnja, orah i jabuka), uz jasno definisane kriterijume raspodele i količine po hektaru.
Posebna radna grupa nastavlja aktivnosti na prikupljanju podataka, analizi dostavljenih izveštaja i izradi predloga za dodelu pomoći poljoprivrednicima u ostalim pogođenim opštinama.
Prva rešenja za isplatu finansijske pomoći, uključujući i sredstva za nabavku mehanizacije, očekuju se već naredne nedelje.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar