Isplata za mehanizaciju gazdinstvima pogođenim požarom

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održan je sastanak Posebne radne grupe za procenu visine štete i utvrđivanje vrste pomoći namenjene registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i građanima – poljoprivrednim proizvođačima, radi sanacije posledica požara koji su tokom juna i jula 2025. godine zahvatili više područja Republike Srbije.

Sastankom je predsedavao državni sekretar Bratislav Ćirković, a razmatrani su podneti zahtevi za naknadu štete i donete odluke o visini i vrsti finansijske podrške ili naknade registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Takođe, usvojene su mere za dodelu podrške u naturalnom obliku – u vidu semena kukuruza i pšenice, veštačkog đubriva i sadnog materijala (šljiva, višnja, orah i jabuka), uz jasno definisane kriterijume raspodele i količine po hektaru.

Posebna radna grupa nastavlja aktivnosti na prikupljanju podataka, analizi dostavljenih izveštaja i izradi predloga za dodelu pomoći poljoprivrednicima u ostalim pogođenim opštinama.

Prva rešenja za isplatu finansijske pomoći, uključujući i sredstva za nabavku mehanizacije, očekuju se već naredne nedelje.

