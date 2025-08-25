ISPLATA PENZIJA ZA AVGUST POČINJE 2. SEPTEMBRA

Prema kalendaru isplata koji je danas objavio Republički fond za penzijsko I invalidsko osiguranje (PIO) isplata penzija za avgust počeće 2. septembra, kada će primanja dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira za koji način isplate penzija su se opredelili.

Tri dana kasnije, 5. septembra počeće isplata za sve vojne i poljoprivredne penzionere, dakle i za one koji penzije primaju preko tekućih računa i za one koji su se opredelili da penzije podižu na poštanskim šalterima ili da im poštari primanja donose kući.

I ovoga puta penzije će poslednji dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, kojima će primanja početi da pristižu 10. septembra, nezavisno od načina isplate koji su izabrali.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate za jul, a prosečna julska penzija je, prema podatku koji je danas objavio Fond PIO, iznosila 50.662 dinara.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.