Igor Jurić: U prvim momentima nakon nestanka Danke Ilić napravljen propust u istrazi

Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić izjavio je danas da bi za celokupnu javnost bilo značajno da se zna šta se i kako desilo u slučaju dvogodišnje Danke Ilić, koja je nestala 26. marta 2024. godine kod Bora, i ocenio da je u prvim momentima kada je istraga trebalo da uradi najviše i napravi detaljnu analizu, napravljen propust koji sada ne može da se ispravi.

Jurić je rekao, komentarišući to što je Viši sud u Negotinu potvrdio optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili Danku Ilić, da on lično ne može da poveruje u to da su ova dvojica optuženih mogli da prevare sve, zataškaju ceo zločin i tragove tako da nijedan materijalni dokaz ne može da se pronađe.

Kako je naveo, ako su obojica optuženih do detalja ispričali kompletan zločin, postavlja se pitanje kako su oni ubacili dete u auto, kako su je posle ubili i zašto nakon svih tih priznanja nisu rekli gde se nalazi telo Danke Ilić.

“Ostavljamo nadu da je devojčica i dalje živa i da je moguće da je došlo do otmice, ali otmice u ovim okolnostima nisu česte i previše su rizične da bi ljudi na taj način ušli u otmicu deteta. Ne treba da zanemarimo činjenicu da vrlo često postoje slučajevi kao što je slučaj Brčkog, gde su i same porodice učestvovale vrlo često u ilegalnoj prodaji dece. To je opcija koja postoji, tako da meni lično su male nade da je devojčica živa”, izjavio je on za K1 televiziju.

Kada je reč o roditeljima Danke Ilić, Jurić je rekao da u ovako misterioznim slučajevima mogu da se čuju raznorazne teorije po društvenim mrežama, i dodao da je nelogično da porodica izlazi na društvene mreže koje su podložne raznim teorijama zavere, a ne žele da dođu u studio da razgovaraju sa novinarom od poverenja i iznesu šta žele.

“Potpuno bih razumeo da su oni skroz povučeni iz javnosti, da ne žele ništa da komentarišu, da čekaju presudu, ali mi je nejasno da idu na društvene mreže i govore u onako skaradnim emisijama, a neće da dođu kod nekog iskusnog novinara”, izjavio je on.

Jurić je dodao da je bilo mnogo nelogičnosti i nejasnoća u njihovim izjavama tokom prenosa uživo na TikToku gde su odgovarali na niz pitanja o brojnim misterijama o Dankinom nestanku i užasnim teorijama zavere koje su pratile ceo slučaj, od toga kako je devojčica nestala do toga da kada su oni sreli dvojicu optuženih majka im nije postavila nijedno pitanje vezano za devojčicu i da li su je možda videli.

Prema njegovim rečima, u momentu kada dete nestane najbitnije je da porodica kaže sve što zna, da li je bilo nekih poremećenih odnosa u porodici, da li imaju dug, da li su imali sumnju da se nešto loše dešavalo u prethodnom periodu, sa kojim ljudima su komunicirali, jer je tada roditeljima u interesu da kažu sve što je na bilo koji način moglo doprineti da dete nestane.

“To je tako prošlo u našem slučaju, ceo prljav veš si morao da baciš pod noge policije da oni sve te mogućnosti istraže i da na kraju bude lakše i njima i vama – njima da rade istragu a vama da date sve što možete da pomognete da se dete nađe. Te neke stvari su nelogične, sve treba da se da da se dete pronađe”, poručio je Jurić.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

