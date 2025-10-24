HRVATSKA UVELA OBAVEZAN VOJNI ROK Trajaće dva meseca

Hrvatski Sabor je, sa 84 glasova za, 30 suzdržanih i 11 protiv, izmenio Zakon o odbrani i time potvrdio ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka.

Prema hrvatskom zakonu, “temeljno vojno osposobljavanje” (TVO) trajaće dva meseca, a do kraja godine kreću prvi pozivi.

Prvi će se regruti u kasarnama u Kninu, Slunju i Požegi očekuju se početkom sledeće godine.

Kako je saopštilo hrvatsko Ministarstvo odbrane, na godišnjem nivou planira se pozivanje oko 4 000 regruta raspoređenih u pet generacija.

Ko će biti pozvan?

Svi 18-godišnji mladići upisuju se u vojnu evidenciju, a na vojnu obuku upućivaće se u kalendarskoj godini kada navršavaju 19 godina.

Vojni obveznici će pre obuke proći zdravstveni pregled kako bi se utvrdilo jesu li sposobni za vojnu obuku, a Ministarstvo odbrane će se organizovati što bliže mestu prebivališta novih vojnika kako bi im bilo jednostavnije da pristupe vojsci.

Pregledom se utvrđuje zdravstvena sposobnost potencijalnog vojnika, a obveznici mogu biti upućeni na osposobljavanje ili mogu da dobiju odlaganje služenja vojnog rika propisano zakonom, do kraja 29. godine života ili pak mogu biti oslobođeni obaveze pod uslovima i na način propisan u zakonom.

Zajecaronline/Alo/ N.B.

