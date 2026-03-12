Horoskopski znaci koji troše bez mere: Ova 3 obožavaju luksuz i raskoš!

Dok neki ljudi pažljivo planiraju svoje troškove, drugi više vole da uživaju u životu i ne razmišljaju previše o finansijskim granicama. Prema astrolozima, ova tri horoskopska znaka češće troše više nego što mogu da priušte.

LAV

Lav je poznat po tome što voli glamur i život u velikom stilu. Osobe rođene u ovom znaku uživaju u luksuzu, kvalitetnoj garderobi, dobrim restoranima i svemu što privlači pažnju. Za Lavove je važan utisak koji ostavljaju na druge, pa često ulažu u stvari koje naglašavaju njihov stil i status. Upravo zbog toga ponekad mogu potrošiti više nego što su planirali. Njihova velikodušnost i želja da počaste sebe i druge često ih dovode u situaciju da žive iznad budžeta.

VAGA

Vaga ima snažan osećaj za estetiku i lepe stvari. Privlače je elegantni prostori, kvalitetna odeća i sve što odiše sofisticiranošću. Vage vole društveni život, pa često troše na izlaske, putovanja i druženja. Takođe im je važno da ostave dobar utisak na druge, zbog čega su spremne da potroše više nego što su planirale kako bi održale životni stil kakav žele.

STRELAC

Strelac je znak koji obožava slobodu, avanture i nova iskustva. Za njih novac često predstavlja sredstvo koje omogućava putovanja i istraživanje sveta. Zbog takvog načina razmišljanja Strelčevi retko planiraju dugoročno finansije. Kada se pojavi prilika za spontano putovanje ili uzbudljivo iskustvo, oni je rado prihvate, čak i ako to znači da će potrošiti više nego što su planirali.

Zajecaronline.com/najzena.alo.rs/N.B.

