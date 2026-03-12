Društvo Horoskop Izdvajamo Vesti

Horoskopski znaci koji troše bez mere: Ova 3 obožavaju luksuz i raskoš!

12.03.2026.
foto: Pixabay

Horoskopski znaci koji troše bez mere: Ova 3 obožavaju luksuz i raskoš!

Dok neki ljudi pažljivo planiraju svoje troškove, drugi više vole da uživaju u životu i ne razmišljaju previše o finansijskim granicama. Prema astrolozima, ova tri horoskopska znaka češće troše više nego što mogu da priušte.

LAV

Lav je poznat po tome što voli glamur i život u velikom stilu. Osobe rođene u ovom znaku uživaju u luksuzu, kvalitetnoj garderobi, dobrim restoranima i svemu što privlači pažnju. Za Lavove je važan utisak koji ostavljaju na druge, pa često ulažu u stvari koje naglašavaju njihov stil i status. Upravo zbog toga ponekad mogu potrošiti više nego što su planirali. Njihova velikodušnost i želja da počaste sebe i druge često ih dovode u situaciju da žive iznad budžeta.

VAGA

Vaga ima snažan osećaj za estetiku i lepe stvari. Privlače je elegantni prostori, kvalitetna odeća i sve što odiše sofisticiranošću. Vage vole društveni život, pa često troše na izlaske, putovanja i druženja. Takođe im je važno da ostave dobar utisak na druge, zbog čega su spremne da potroše više nego što su planirale kako bi održale životni stil kakav žele.

foto: Pixabay

STRELAC

Strelac je znak koji obožava slobodu, avanture i nova iskustva. Za njih novac često predstavlja sredstvo koje omogućava putovanja i istraživanje sveta. Zbog takvog načina razmišljanja Strelčevi retko planiraju dugoročno finansije. Kada se pojavi prilika za spontano putovanje ili uzbudljivo iskustvo, oni je rado prihvate, čak i ako to znači da će potrošiti više nego što su planirali.

Zajecaronline.com/najzena.alo.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto: Zaječaronline

Preporučujemo:

Dodaj komentar