HOROR NA POPULARNOJ PLAŽI! Novi napad ajkule na kupača!

Na Istočnoj obali u Sidneju traje lov na ajkulu, nakon što je u napadu predatora na popularnoj plaži stradao čovek.

Merkjurija Psilakisa je za vikend na plaži napala velika ajkula, sumnja policija, koja je odmah nakon nesreće pokrenula istragu. On je napadnut dok je surfovao na oko 100 metara od obale.

Na lice mesta su brzo došle ekipe hitne pomoći, nakon što su dobile poziv da je jedan muškarac teško povređen. Oni su nažalost na obali samo mogli da konstatuju njegovu smrt.

2. septembra zvaničnici na Floridi saopštili su da je osmogodišnji dečak prebačen helikopterom u bolnicu u Majamiju nakon napada ajkule u blizini ostrva Ki Largo, na krajnjem jugu te savezne države. Zvaničnici su obavestili Obalsku stražu SAD i Komisiju za zaštitu riba i divljih životinja Floride o incidentu.

Ovaj napad je poslednji u nizu sličnih incidenata u ostrvskom regionu Floride, a prošlog jula, 37-godišnji muškarac je preživeo višestruke ujede bik-ajkule dok je pecao u blizini grebena kod Ki Vesta.

Zajecaronline/Hypetv/srbijadanas/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…