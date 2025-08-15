Hitna pomoć stoci na Suvoj planini – obezbeđena pijaća voda!

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa područnim poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama, lokalnim samoupravama, JKP „Mediana“ Niš i JKP „Naisus“ Niš, u najkraćem roku obezbedilo je i uputilo cisterne sa pijaćom vodom na područje Suve planine, gde su, usled presušivanja izvorišta Rakoš, životinje na ispaši ostale bez vode.

Cisterne sa vodom biće upućene i sutra za oko 1.000 krava i 300 konja, nakon čega će biti obezbeđen kamion za redovno dopremanje vode u narednim danima. Zahvaljujući brzoj reakciji Ministarstva, životinje su zbrinute i obezbeđena im je voda.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić podsetio je na to da je Ministarstvo još u julu naložilo dopremanje vode na ovu planinu, čime je još jednom pokazalo da čvrsto stoji uz srpske poljoprivrednike i pruža im direktnu i konkretnu podršku.

Međutim, ministar je naglasio da su kapaciteti za dostavu vode u ovom trenutku izuzetno ograničeni, jer u okolini bukti veliki broj požara, pa je prioritet snabdevanje stanovništva i gašenje vatre.

„Ova situacija još jednom pokazuje da stočari moraju preuzeti aktivnu ulogu u obezbeđivanju vode za svoja grla, umesto da se oslanjaju isključivo na intervencije države“, poručio je Glamočić.

On je istakao da je država već obezbedila značajnu finansijsku podršku za stočare na Suvoj planini. Za kvalitetne priplodne mlečne krave i tovne krave i bikove poljoprivrednici dobijaju 55.000 dinara po grlu, što znači da je samo ove godine za njih izdvojeno oko 55 miliona dinara, uz druge vrste podsticaja koje redovno primaju kao registrovani poljoprivredni proizvođači.

„To je jasan dokaz da država kontinuirano ulaže u stočarstvo i podržava farmere, ali primarna obaveza obezbeđivanja vode, hrane i smeštaja uvek ostaje na vlasnicima, u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja“, naglasio je ministar.

Ministarstvo će nastaviti da reaguje u hitnim situacijama radi zaštite dobrobiti životinja, ali apeluje na stočare da unapred planiraju i obezbede sve potrebne uslove za svoja grla, kako se ovakve situacije više ne bi ponavljale.

minpolj.gov.rs/N.B.

