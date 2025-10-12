Izdvajamo Sport Vesti

Grčki sudija Papapetru sudiće meč između Andore i Srbije

12.10.2025.
foto: pixabay

Grčki sudija Papapetru sudiće meč između Andore i Srbije

Grčki sudija Anastasios Papapetru sudiće meč između fudbalera Andore i Srbije, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Kako je saopštila UEFA, Papapetru će predvoditi kompletnu grčku šestorku u Andori. Trifon Petropulos i Jordanis Aptosoglu će biti uz aut linije, dok će četvrt arbitar biti Vasilis Fotias. U VAR sobi glavni će biti Atanasios Cilos, a pomagaće mu Spiridon Zampalas.

Srbija će gostovati Andori u utorak od 20 i 45, tri dana posle debakla u Leskovcu i poraza od Albanije (0:1) koji je “orlove” drastično udaljio od plasmana u baraž za Svetsko prvenstvo. Srbija na tabeli Grupe K ima sedam bodova iz pet utakmica, Albanija 11 iz šest i sada zavisi isključivo od sebe.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar