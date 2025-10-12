Grčki sudija Papapetru sudiće meč između Andore i Srbije

Grčki sudija Anastasios Papapetru sudiće meč između fudbalera Andore i Srbije, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Kako je saopštila UEFA, Papapetru će predvoditi kompletnu grčku šestorku u Andori. Trifon Petropulos i Jordanis Aptosoglu će biti uz aut linije, dok će četvrt arbitar biti Vasilis Fotias. U VAR sobi glavni će biti Atanasios Cilos, a pomagaće mu Spiridon Zampalas.

Srbija će gostovati Andori u utorak od 20 i 45, tri dana posle debakla u Leskovcu i poraza od Albanije (0:1) koji je “orlove” drastično udaljio od plasmana u baraž za Svetsko prvenstvo. Srbija na tabeli Grupe K ima sedam bodova iz pet utakmica, Albanija 11 iz šest i sada zavisi isključivo od sebe.

