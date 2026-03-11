Građani Zaječara još jednom pokazali veliko srce – doktor Stevanović otkriva koje krvne grupe su u deficitu

Građani Zaječara još jednom pokazali veliko srce

Crveni krst Zaječar u saradnji sa zavodom za transfuziju krvi iz Niša tradiconalno svake srede organizuje akciju dobrovoljnog davalaštva krvi od 9 do 13 časova u Zaječaru.

Kao i prethodnih puta, ni ova sreda nije bila izuzetak, pa se veliki broj građana odazvao akciji.

Dr Andrija Stevanović iz zavoda za transfuziju krvi u Nišu ističe da krv može dati svaka osoba od 18 do 65 godina.

”Bitno je da ujutru doručkujete, budete naspavani, odmorni, kao i da ne bolujete od težih bolesti. Pre davanja krvi obavlja se kratak pregled, ako neko nije siguran, može da dođe, popuni formular i tako utvrdimo da li osoba može dati krv,” poručuje dr Stevanović i dodaje:

”U deficitu su nam uvek negativne krvne grupe, posebno bih izdvojio A- i O- krvnu grupu.”

Irena Milošević, sekretar Crvenog krsta u Zaječaru kaže da je današnja akcija davanja krvi bila deveta po redu u ovoj godini.

”Prosečno smo sakupili nešto manje od 400 jedinica dragocene tečnosti, tokom ovih devet akcija. Danas je odaziv građana bio odličan, prikupljena je 51 jedinica. Zahvaljujemo se svim građanima koji se svake srede odazovu našoj akciji, nesebično pružaju podršku i na taj način naš sistem zdravstvene zaštite može bez nekih velikih smetnji da funkcioniše, ” rekla je Miloševićeva.

AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA U ZAJEČARU

–Crveni krst svakodnevno organizuje akcije i aktivnosti, obeležavamo važne datume koje su značajni našoj organizaciji, uključujući i prvu pomoć, rad narodne kuhinje, kako u gradu tako i u okolnim selima , imamo više od 500 korisnika. Pored toga, naravno, obuka prve pomoći, koja se realizuje svakog četvrtka u našim prostorijama i naravno sve ono što radimo u toku cele godine a to je bezbednost dece u saobraćaju, borba protiv trgovine ljudima , bolesti zavisnosti, sa svim našim partnerima iz lokalne zajednice– istakla je Irena Milošević.

Zajecaronline.com/N.B.

